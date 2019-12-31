Нападение

При вооруженном нападении на пост ДПС в Магасе погиб полицейский, двое нападавших убиты

0

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице республики, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», — сказал источник.

По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В результате нападения на пост в Магасе погиб старший лейтенант полици Зелимхан Кокорхоев
Установлены личности напавших с ножами на полицейских на посту в Ингушетии
Новогодний концерт в Магасе отменили из-за нападения на пост ДПС
Калиматов считает нападение на пост в Ингушетии неуважением к народу и республике
Президент и премьер-министр России поздравили Главу Ингушетии с наступающим Новым годом
В Ингушетии расследуют таинственное исчезновение оборудования очистных сооружений на 85 млн рублей
Советом Федерации отмечен труд работников образования и здравоохранения Ингушетии
Калиматов поздравил воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с праздником
Больше 15 наград завоевали ингушские борцы на Всероссийском турнире по панкратиону на Кубани
Премьер Ингушетии Константин Суриков поздравил жителей республики с наступающим Новым годом
На Столовой горе в Ингушетии зажгли «факел мира» в рамках проекта «Объединение. Чертежи мира»

Главное

Яндекс.Метрика

 