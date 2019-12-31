При вооруженном нападении на пост ДПС в Магасе погиб полицейский, двое нападавших убиты
Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице республики, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», — сказал источник.
По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.