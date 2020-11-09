При стрельбе в части в Воронежской области погиб уроженец Ингушетии

«При стрельбе погиб рядовой, житель села Экажево Назрановского района Микаил Акталиев, 1997 года рождения. Родственники отзываются о погибшем с положительной стороны», — сказал собеседник издания.

При этом он сообщил, что родные и близкие погибшего солдата выехали в Воронежскую область для разбирательства в ситуации, а также для перевозки его тела в Ингушетию для захоронения на родовом кладбище по религиозным обычаям.

Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили, что около 05:00 утра в понедельник военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ («Убийство двух или более лиц», «Хищение оружия»).

Срочник, устроивший стрельбу под Воронежем, задержан.