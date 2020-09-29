При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек
На окраине Сунжи тушат пожар в жилом доме, в результате которого погиб человек, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Инцидент произошел на окраине улицы Энгельса в районе новостроек в городе Сунжа. Пока по неизвестной причине загорелся дом. В результате пожара погиб один человек», - сказал собеседник.
По его словам, сейчас на месте ЧП работают правоохранители, спасатели, несколько пожарных расчетов, которые принимают все меры для предотвращения распространения на близлежащие жилые строения.
Причина пожара уточняется.