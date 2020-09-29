При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек

«Инцидент произошел на окраине улицы Энгельса в районе новостроек в городе Сунжа. Пока по неизвестной причине загорелся дом. В результате пожара погиб один человек», - сказал собеседник.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают правоохранители, спасатели, несколько пожарных расчетов, которые принимают все меры для предотвращения распространения на близлежащие жилые строения.

Причина пожара уточняется.