Пожар

При пожаре в жилом доме в городе Сунжа Ингушетии погиб один человек

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На окраине Сунжи тушат пожар в жилом доме, в результате которого погиб человек, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Инцидент произошел на окраине улицы Энгельса в районе новостроек в городе Сунжа. Пока по неизвестной причине загорелся дом. В результате пожара погиб один человек», - сказал собеседник.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают правоохранители, спасатели, несколько пожарных расчетов, которые принимают все меры для предотвращения распространения на близлежащие жилые строения.

Причина пожара уточняется.

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