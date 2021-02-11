При полпреде в СКФО будет создана спецгруппа по вопросам развития промышленности

Такое предложение Юрий Чайка озвучил на заседании Координационного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Северо-Кавказском федеральном округе, которое состоялось в режиме видеоконференции под руководством президента РСПП Александра Шохина.

«Учитывая, что Координационный совет образован в целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, и работа по ее актуализации в настоящее время продолжается, создание такой группы будет весьма своевременно», — обозначил свою позицию Чайка.

Полпред поблагодарил Шохина за инициативу проведения заседания и за поддержку, оказываемую регионам округа в решении вопросов преодоления последствий распространения коронавируса.

«В современных условиях политика импортозамещения несомненно играет важную роль для экономики страны и зачастую лежит в основе развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных на международном рынке товаров и услуг, расширению номенклатуры их применения в различных отраслях российской экономики. Сегодня промышленность СКФО представлена, в основном, добывающей и обрабатывающей отраслями, обеспечивающими в определенной мере занятость населения и поступление налоговых доходов в бюджеты различных уровней. В субъектах округа функционируют предприятия пищевой, химической и металлургической промышленности, а также машиностроения и производства стройматериалов», — сказал Чайка.

Он отметил, что в СКФО, согласно данным Росстата, наблюдается ежегодный рост индекса промышленного производства. Так, если в 2017 году рост составил 2,7%, в 2018 и 2019 годах — 1%, то за 11 месяцев 2020 года он составил 5,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) даже несмотря на некоторое снижение в отдельных отраслях.

«Регионы Северного Кавказа обладают рядом преимуществ, включающих удобное географическое расположение по отношению к крупным рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, руды, драгоценные металлы, строительное сырье), незагруженные мощности производственных площадок, относительно развитую транспортную сеть (железные дороги и автомобильные дороги), значительные резервы трудовых ресурсов», — считает полпред.

Наряду с этим, по его словам, имеются и проблемы, связанные с низкой инвестиционной привлекательностью и инновационной активностью, высокой степенью износа основных средств и не полной загрузкой мощностей, а также недостаточным уровнем квалификации персонала.

По мнению Чайки, «необходима активная и системная работа, направленная на улучшение инвестиционного климата и формирование перспективных промышленных кластеров. При принятии решений об их развитии важно тщательно просчитывать экономическую обоснованность и учитывать современные тенденции технологического прогресса, чтобы идти в ногу со временем или даже опережая его при помощи инноваций», сообщает пресс-служба полпредства.