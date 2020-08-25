Он обозначил точные сроки всех этапов создания бюджетного пакета с учетом обязательств по доработкам, прохождения проверок и контрольных мероприятий — проект должен быть готов к рассмотрению не позднее 1 ноября.

«Графику и плану будем следовать самым жестким образом, потому что как бюджет спланируем, так и следующий год и проведем. При его подготовке строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован: социальная поддержка, развитие образования, здравоохранения, культуры — по-прежнему главная расходная статья», — подчеркнул Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Как проинформировал участников совещания и. о. министра финансов Ингушетии Магомед-Шарип Эсмурзиев, ведомством совместно с Минфином России проведена сверка исходных данных, применяемых при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на предстоящий год. Кроме того, ведется активная работа по подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики, рассчитывается прогноз доходов бюджета.

Глава ведомства отметил, что при формировании республиканского бюджета приходится учитывать и множество дополнительных факторов и действовать в условиях различных ограничений. Среди них соблюдение уровня допустимого дефицита бюджета, который не должен превышать 10% от объема налоговых и неналоговых доходов, соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти республики и другие.

«Сейчас рано говорить об основных характеристиках бюджета, объеме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, планируемых представлению республике в следующем году. Данные показатели нам будут известны только после рассмотрения Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период», — пояснил Эсмурзиев.

По его словам, неизменным остается то, что бюджет должен обеспечить устойчивость финансовой системы и социальную стабильность.

«С этой целью мы поставили перед собой несколько ключевых задач: снижение дефицита бюджета, ликвидацию сложившихся долгов и обеспечение в полном объеме всех социальных обязательств», — добавил руководитель Минфина.