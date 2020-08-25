При подготовке бюджета на 2021 год строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован — Сластенин
На совещании в правительстве Ингушетии обсудили подготовку проекта закона о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Премьер республики Владимир Сластенин обратил внимание на необходимость активного участия главных распорядителей средств бюджета в процессе подготовки проекта документа, а также при рассмотрении бюджетных проектировок.
Он обозначил точные сроки всех этапов создания бюджетного пакета с учетом обязательств по доработкам, прохождения проверок и контрольных мероприятий — проект должен быть готов к рассмотрению не позднее 1 ноября.
«Графику и плану будем следовать самым жестким образом, потому что как бюджет спланируем, так и следующий год и проведем. При его подготовке строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован: социальная поддержка, развитие образования, здравоохранения, культуры — по-прежнему главная расходная статья», — подчеркнул Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Как проинформировал участников совещания и. о. министра финансов Ингушетии Магомед-Шарип Эсмурзиев, ведомством совместно с Минфином России проведена сверка исходных данных, применяемых при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на предстоящий год. Кроме того, ведется активная работа по подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики, рассчитывается прогноз доходов бюджета.
Глава ведомства отметил, что при формировании республиканского бюджета приходится учитывать и множество дополнительных факторов и действовать в условиях различных ограничений. Среди них соблюдение уровня допустимого дефицита бюджета, который не должен превышать 10% от объема налоговых и неналоговых доходов, соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти республики и другие.
«Сейчас рано говорить об основных характеристиках бюджета, объеме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, планируемых представлению республике в следующем году. Данные показатели нам будут известны только после рассмотрения Госдумой в первом чтении проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период», — пояснил Эсмурзиев.
По его словам, неизменным остается то, что бюджет должен обеспечить устойчивость финансовой системы и социальную стабильность.
«С этой целью мы поставили перед собой несколько ключевых задач: снижение дефицита бюджета, ликвидацию сложившихся долгов и обеспечение в полном объеме всех социальных обязательств», — добавил руководитель Минфина.