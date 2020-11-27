При наличии показаний жители Назрановского района могут пройти КТ-обследование бесплатно по направлению от участкового врача в НРБ (а/о Гамурзиево, ул. Зязикова, 5).

Во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях. В целях диагностики Covid-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких.

«Сразу оговоримся: если лечащий врач настаивает на компьютерной томографии лёгких, значит, она нужна. Но вот назначать себе КТ самостоятельно, без направления медика, по принципу «надо посмотреть, мало ли что», категорически не стоит», — предостерегли врачи Назрановской районной больницы.

И вот почему. КТ не безобидна для здоровья. При компьютерной томографии используется то же излучение, что и при рентгене. Только делается не один снимок (как, например, при флюорографии), а десятки и даже сотни. Это означает, что при КТ вы получаете дозу излучения, которая многократна. Компьютерная томография превышает обычную рентгеновскую. Сделать одну КТ — это примерно то же, что на протяжении года ежедневно делать рентген. Последствия такого облучения наука ещё изучает, но предполагается, что оно может быть связано с повышенным риском развития рака.

Также с помощью КТ нельзя поставить диагноз COVID 19. Компьютерная томография выявляет изменения в лёгких, но не причину, по которой они произошли.