При конфликте со стрельбой в Ингушетии пострадали двое полицейских

По информации пресс-службы МВД по региону, около 16 часов 50 минут, на улице Арапиева в сельском поселении Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие.

В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися

на автомобилях «Лада Гранта» и «Хендай Солярис».

При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан пострадали двое полицейских, незамедлительно выехавших на место происшествия после получения информации. Они госпитализированы в медучреждение с телесными повреждениями, один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета.

В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению, говорится в релизе.