Президент России внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

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Президент Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее Президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный Президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в Основном Законе страны.

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