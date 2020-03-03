Президент России внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Ранее Президент России в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный Президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в Основном Законе страны.