Президент России учредил госнаграду для волонтеров

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Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил государственную награду для волонтеров.

В число оснований для получения названной государственной награды добавляется следующее положение: «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Такая поправка позволит награждать знаком отличия «За благодеяние» граждан, добившихся значительных успехов в добровольческой (волонтерской) деятельности, будет способствовать повышению общественной значимости труда добровольцев и свидетельствовать о признании их заслуг перед обществом и государством.

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