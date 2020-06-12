Президент России убежден, что поправки в Конституцию поддерживает большинство граждан

В своем выступлении Владимир Путин поздравил с знаменательным праздником «всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».

Он высказал убеждение, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости поправок к Конституции, отметив, что «пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы».

«Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», — сказал Путин.

Президент России убежден, что «такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан».

Звание Героя Труда установлено в 2013 году и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

В этом году звания удостоены: руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер красноярского центра спортивной подготовки Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день в России будет выходным.