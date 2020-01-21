Указ

Президент России своим указом упразднил министерство по делам Северного Кавказа

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Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым упраздняется министерство России по делам Северного Кавказа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации. Установить, что Министерство экономического развития Российской Федерации является правопреемником Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа по обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате судебных решений», — говорится в документе.

Установлено, что премьер-министр России имеет 9 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя — полномочного представителя Президента страны в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

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