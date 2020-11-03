Президент России считает, что конкурс «Большая перемена» должен стать ежегодным

Об этом он заявил в понедельник во время видеоконференции с участниками финала мероприятия, который проходит в «Артеке».

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», — сказал глава государства.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни», — сказал Путин, обращаясь к школьникам.

По его славам, «это без всякого преувеличения наша общенациональная цель», и Президент убежден, что «она объединяет всех наших граждан».

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения», — уверен Путин.

Он напомнил, что победители конкурса получают по миллиону рублей и имеют возможность поступить в лучшие вузы страны, награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги.

По мнению главы государства, главная победа участников конкурса в том, что «они смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию».

Один из участников конкурса, житель Дагестана, рассказал Президенту о своих достижениях и сказал, что познакомился на мероприятии с большим количеством интересных людей.

«Ты сказал о том, что ты познакомился здесь с крутыми парнями — на Кавказе много крутых парней. И наверняка ты будешь одним из них, желаю тебе удачи», — ответил Путин.

Также глава государства добавил, что весь Северный Кавказ — это очень интересные места, красивые традиции и замечательные маршруты. «Это то, чем может гордиться вся наша страна», — цитирует Президента России ТАСС.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Конкурс стартовал 28 марта текущего года.