Президент России поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам (Мархаш), отметив, что мусульманская община вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе», — говорится в поздравлении главы государства.
Путин отметил, что «российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение».
«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи. И конечно, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья людей», — подчеркнул Президент России.
Ид-аль-Фитр (Мархаш) — один из двух главных мусульманских праздников, отмечаемый в честь окончания месяца поста Рамадан. В этом году первый день празднования по лунному календарю пришелся на 24 мая.