Майские указы

Президент России поручил проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие «майским указам»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти регионов проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие «майским указам».

Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами Кабмина, опубликованном на сайте Кремля.

«Проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в поручении.

Доложить о результатах Президент поручил до 20 апреля текущего года.

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