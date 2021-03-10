Президент России поручил проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие «майским указам»
Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти регионов проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие «майским указам».
Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами Кабмина, опубликованном на сайте Кремля.
«Проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в поручении.
Доложить о результатах Президент поручил до 20 апреля текущего года.