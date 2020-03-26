Указ

Президент России подписал указ о нерабочей неделе

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением заработной платы сотрудников.

Документ опубликовали на сайте Кремля.

Эта мера не коснется, в том числе, работников непрерывно действующих предприятий, лечебных учреждений, аптек, чрезвычайных служб, организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости, отмечает РИА Новости.

В свою очередь, органы государственной и региональной власти, а также СМИ должны определить численность работников, необходимую для их деятельности.

О том, что следующая неделя будет нерабочей, Путин объявил в своем телеобращении к жителям России 25 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Он также сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и предложил шаги по поддержке экономики в условиях пандемии.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 350 тысяч человек, 16 тысяч пациентов скончались.

В России COVID-19 заразились 658 человек, из них 29 выздоровели.

Накануне Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram сообщил, что «на сегодня в Ингушетии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом».

«Но, тем не менее, не забывайте соблюдать все необходимые меры предосторожности. Берегите себя, своих детей, а особенно бабушек и дедушек, избегайте многолюдных мест, соблюдайте гигиену», — призвал жителей республики Калиматов.

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