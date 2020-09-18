Президент России наградил борющихся с Covid-19 медиков Ингушетии

Это только первая группа медработников, отмеченных за вклад в противостояние опасному заболеванию: всего до конца года планируется поощрить свыше 200 героев, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Вы — представители самой гуманной, самой благородной профессии, вами гордится вся республика, страна. Почетные грамоты и благодарности Президента Российской Федерации, которые я вручаю вам, — это заслуженные награды, высокая оценка вашего вклада в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Именно вы, как выразился в недавнем своем интервью глава государства Владимир Владимирович Путин, спасли жизни граждан и переломили сложную эпидемиологическую обстановку», — отметил Калиматов.

Отдельно были отмечены заслуги фельдшера Сунженской станции скорой медицинской помощи Пердовс Мержоевой, которой была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» второй степени.

«Я хочу выразить благодарность всем, кто довел до нас эту награду: Главе региона, своим коллегам, это наша общая заслуга. Отдельно хочу отметить поддержку нашего главврача Сунженской больницы Марет Точиевой, которая помогала нам на протяжении всего этого сложного периода и мотивировала не сдаваться. Желаю всем здоровья», — сказала Мержоева в своем выступлении.

Награды были также вручены лаборантам, санитарам, слесарям оборудования кислородной станции, водителям автомашин скорой медпомощи. Среди прочих был отмечен вклад в борьбу с коронавирусом и главного фельдшера Сунженской станции скорой медпомощи Тамары Мальсаговой, которая не жалея сил и здоровья помогала пациентам.

«Для меня это очень волнительное событие, как и для нас всех. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы помочь людям. Апрель и май прошли для нас в настоящей борьбе. Сделано много, но, наверное, предстоит еще больше. И эта награда нас ко многому обязывает. Спасибо всем, кто причастен к этому дню», — сказала медработник.

В завершение мероприятия Глава Ингушетии вручил специальную региональную награду «Меценат года» Хаджибикару Албакову, который поддерживал медучреждения республики, закупая необходимое оборудование, средства защиты и продукты питания.

«Огромное спасибо мы говорим волонтерам, благотворительным фондам, предпринимателям, которые закупали на нужды больниц аппараты ИВЛ, медицинские маски, перчатки, продукты питания; владельцам гостиниц, безвозмездно предоставившим номера для проживания врачам, задействованным в лечении пациентов с Covid-19, что позволило обезопасить семьи медиков от заражения», — подчеркнул руководитель субъекта.