Новый год

Президент и премьер-министр России поздравили Главу Ингушетии с наступающим Новым годом

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили Главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с наступающим Новым годом.

«Этот праздник мы ждем с особыми чувствами, ведь он наполнен теплом домашнего очага и добрыми семейными традициями. И всегда дарит нам надежду на радостные вести и перемены к лучшему. От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас успешным, принес удачу в делах и начинаниях», — отметил Путин.

Главное, что всех объединяет в этот светлый день, — любовь к родным, близким, любовь к своей стране, считает Медведев.

«Этот год открывает перед нами двери в новое десятилетие. И, уверен, вместе мы обязательно добьемся, чтобы для всех, кто живет в России, оно стало счастливым и благополучным. Пусть в 2020-м году Вам во всем сопутствует удача, а начатые дела увенчаются успехом. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего», — отметил премьер-министр России.

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