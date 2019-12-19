Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев провел совместную тренировку с юными спортсменами в Назрани

По информации пресс-службы Минспорта региона, после разминки и отработки технических приёмов спортсмены разделились на две команды и соревновались на скорость, затем Руслан Белхороев проверил знания ребят о том, какие приемы существуют в классической борьбе, и сам показал некоторые из них.

Ну а закончилось мероприятие приятным бонусом для ребят в качестве фирменных футболок, которые получил каждый из них.