Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев провел совместную тренировку с юными спортсменами в Назрани
Около 70 борцов греко-римского стиля провели совместную тренировку в назрановском филиале спортклуба «Ади Ахмад» с президентом федерации спортивной борьбы Ингушетии Русланом Белхороевым, старшим тренером клуба Исы Оздоева и тренером спортклуба «Ади Ахмад» Исламом Хамхоевым.
По информации пресс-службы Минспорта региона, после разминки и отработки технических приёмов спортсмены разделились на две команды и соревновались на скорость, затем Руслан Белхороев проверил знания ребят о том, какие приемы существуют в классической борьбе, и сам показал некоторые из них.
Ну а закончилось мероприятие приятным бонусом для ребят в качестве фирменных футболок, которые получил каждый из них.