Депортация

Пресс-служба мэрии Карабулака организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года

0

В Карабулаке к траурной дате — 77-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан намечено проведение вечеров памяти с ограниченным количеством участников и флешмобов в социальных сетях.

Массовые мероприятия в связи с текущей эпидемиологической ситуацией отменены.

Пресс-служба мэрии города организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года, жителей города, которые пережили тяжелейшие муки высылки в далёкую и страшную неизвестность, суровые испытания на чужбине. Они каждый день надеялись на восстановление справедливости, возвращение к родным очагам.

Данные видеоматериалы будут ежедневно размещаться на сайте и аккаунтах муниципального образования в социальных сетях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Республиканский дом народного творчества Ингушетии подготовил к публикации новый проект «Ингушский календарь»
В Ингушетии запланирован ряд мероприятий к очередной годовщине депортации народа 23 февраля 1944 года
В России дан старт программе выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц
Минприроды Ингушетии призвало сборщиков черемши не разводить костры в лесах
В Карабулаке привлекли гражданку к административной ответственности за размещение бытовых отходов в неположенном месте
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
Ингушетия в числе регионов-лидеров по борьбе с ВИЧ
Хава Колоева переизбрана руководителем ингушской региональной организации Всероссийского общества инвалидов
Правоохранителями Ингушетии у жителя соседней республики изъято более 600 литров нелегального алкоголя
Нестеровские классики завоевали путевку на первенство СКФО благодаря победе на региональном этапе в Ингушетии
На 800 тысяч руб. оштрафуют компанию в Ингушетии за незаконную добычу ПГС

Главное

Яндекс.Метрика

 