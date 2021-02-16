Пресс-служба мэрии Карабулака организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года

Массовые мероприятия в связи с текущей эпидемиологической ситуацией отменены.

Пресс-служба мэрии города организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года, жителей города, которые пережили тяжелейшие муки высылки в далёкую и страшную неизвестность, суровые испытания на чужбине. Они каждый день надеялись на восстановление справедливости, возвращение к родным очагам.

Данные видеоматериалы будут ежедневно размещаться на сайте и аккаунтах муниципального образования в социальных сетях.