Пресс-служба мэрии Карабулака организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года
В Карабулаке к траурной дате — 77-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан намечено проведение вечеров памяти с ограниченным количеством участников и флешмобов в социальных сетях.
Массовые мероприятия в связи с текущей эпидемиологической ситуацией отменены.
Пресс-служба мэрии города организовала запись воспоминаний очевидцев депортации 1944 года, жителей города, которые пережили тяжелейшие муки высылки в далёкую и страшную неизвестность, суровые испытания на чужбине. Они каждый день надеялись на восстановление справедливости, возвращение к родным очагам.
Данные видеоматериалы будут ежедневно размещаться на сайте и аккаунтах муниципального образования в социальных сетях.