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Преподаватели Театрального института имени Щукина проведут мастер-классы для одарённых подростков из Ингушетии

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Творческий подарок для школьников Ингушетии подготовил фонд «Живая классика» совместно с многолетним партнёром проекта Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Mail. ru Group и социальной сети «ВКонтакте», сообщила газете «Ингушетия» специалист пресс-службы департамента связей с общественностью фонда «Живая классика» Ольга Новикова.

«Живая классика» — самый масштабный литературный конкурс в России, в этом году он отмечает своё 10-летие. Организаторы приготовили для участников-чтецов множество сюрпризов. И один из них — бесплатный мастер-класс от педагогов ведущего театрального вуза страны.

«Лучшие специалисты в области актерского мастерства, техники речи и режиссуры проведут с подростками в каждом регионе уникальные онлайн-занятия. Мэтры сцены научат юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займутся с ними отработкой дикции и движений», — рассказала Ольга Новикова.

Премьера мастер-класса по актерскому и чтецкому мастерству от лучших театральных педагогов страны состоится 28 ноября в 15:00 по московскому времени в группе фонда «Живая классика» в социальной сети «ВКонтакте».

Все знания школьники смогут использовать при подготовке к Х юбилейному сезону Всероссийского конкурса «Живая классика». Также полученный опыт пригодится старшеклассникам и при поступлении в театральный вуз.

За десять лет участниками «Живой классики» стали более 10 миллионов школьников со всех регионов России. Ребята из Ингушетии также принимают участие в этом конкурсе. А Микаил Гайтукиев даже стал одним из победителей всероссийского этапа конкурса «Живая классика — 2019». В Москве на суперфинале он прочел отрывок из произведения Герхарда Гольц-Баумерта «Альфонс Циттербаке».

Напомним, что приём заявок на международный конкурс юных чтецов «Живая классика» уже стартовал и продлится до 25 января 2021 года. Стать участником самого масштабного литературного проекта страны — просто: нужно зарегистрироваться на www.youngreaders.ru и сообщить своему учителю литературы и русского языка об этом. Педагог подскажет об этапе конкурса в твоей школе.

Все финалисты проекта получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», Театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ.

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