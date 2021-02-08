Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
В Сунженском государственном колледже искусств состоялись мастер-классы по гитаре, гармонике и хореографии, где ведущие мастера своего дела из Кабардино-Балкарии делились знаниями и опытом игры на инструментах со студентами и преподавателями колледжа, а также с педагогами из детских музыкальных школ Ингушетии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Проректор по учебной работе Северо-Кавказского государственного института искусств, профессор, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии и многих других республик СКФО Мусабег Ахмедагаев делился своим опытом игры на гармонике. Он ведет педагогическую деятельность на высоком научно-методическом и профессиональном уровне, проводит мастер-классы в детских музыкальных школах и школах искусств, а также в средних специальных учебных заведениях региона. В числе его студентов представители многих республик Северного Кавказа.
По классическому танцу мастер-класс провела хореограф, балетмейстер-постановщик, доцент Северо-Кавказского государственного института искусств, заслуженный деятель искусств Ингушетии, заслуженный работник культуры КБР Ирина Тухужева.
Мастер-класс по игре на гитаре провела преподаватель кафедры народных инструментов по классу гитара, домра, балалайка Северо-Кавказского государственного института искусств лауреат республиканского конкурса «Лучшая авторская методика» Ирина Лопатина.
По ее словам, дети в Ингушетии очень открыты и невероятно талантливы, а первое, что бросается в глаза, это их музыкальность, способность брать новое и тут же к себе это применять.
«Надеюсь, что все полученные новые навыки и умения останутся с ними и помогут еще больше раскрыть себя», — сказала Ирина Лопатина.