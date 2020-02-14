Конференция

Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов

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Преподаватели Ингушского государственного университета приняли участие в работе международной научно-практической конференции «Цифровые финансы 2020», которая прошла в Российском университете дружбы народов в Москве, сообщает пресс-служба вуза.

В научном форуме приняли участие ученые из университетов Франции, Сербии, Румынии, Казахстана, российских регионов, а также высшие должностные лица Института Европы РАН, департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии, Министерства Евразийской комиссии, интернет-омбудсмен при Президенте РФ и др.

В рамках дискуссионных панелей обсудили проблемы, возникающие при формировании цифровой экономики, управление возрастающими рисками защиты финансовой целостности, защиты потребителей, финансовой устойчивости и др.

Доценты Лейла Майсигова и Макка Гойгова выступили с докладами в рамках дискуссии «Корпоративные и государственные финансы и контроль в цифровой среде».

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