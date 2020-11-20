Преподаватели Центральной школы искусств Ингушетии повышают свою квалификацию

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Педагоги Центральной школы искусств Ингушетии проходят онлайн-обучение на курсах повышения квалификации Института социальных технологий по программе «Особенности работы с одаренными детьми в системе музыкального образования».

Как сообщила пресс-служба учреждения, деятельность бывшей Студии искусств на протяжении всех лет существования направлена на развитие творческих способностей учащихся. Она славится своими выпускниками и воспитанниками, очень ярко заявляющими о себе на всевозможных культурных форумах, музыкальных конкурсах международного, всероссийского и республиканского уровней.

«С каждым ребенком ведется очень насыщенная работа по развитию его творческого потенциала, у нас созданы для этого все условия. Но даже среди лучших всегда есть более талантливые дети, обладающие более высоким потенциалом к достижению выдающихся результатов. Мы с гордостью можем назвать имена наших выпускников, продолживших свой путь в музыкальном искусстве. Это Жанна Крусько, Аслан Костоев, Марина Инаркиева, Николина Парагульгова, Альберт Шадыжев и другие», — рассказала директор учреждения Зара Долакова.

По ее словам, сегодня в школе искусств растет новая смена талантливых детей, поэтому тема работы с одаренными детьми очень актуальна. Курсы повышения квалификации по данной теме проходят преподаватели по классам фортепиано, скрипки и флейты.

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