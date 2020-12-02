Премьеры пяти новых спектаклей состоятся в Ингушетии в рамках партпроекта «Культура малой родины» в 2020 году

Об этом шла речь на заседании, которое прошло под председательством регионального координатора партпроекта Залины Льяновой и с участием министра культуры Темерлана Дзейтова.

Четыре театра республики готовят к сдаче спектакли «Крысиный бунт», «Подвиг горянки», «Ромео и Джульетта», «Невеста из Имеретии» и «Новогодняя сказка».

«Партпроект «Культура малой родины» подарил нам прекрасную возможность осуществлять постановки на качественно новом уровне, обновлять репертуар и материально-техническую базу наших театральных учреждений культуры», — отметил Тимур Дзейтов.

«Театры — неотъемлемая часть культурной жизни региона, центр притяжения талантов. Но из-за недостаточного финансирования не все театры отвечают современным требованиям. Благодаря проекту «Культура малой родины» партии «Единая Россия» они обретают второе дыхание», — сказала Залина Льянова.