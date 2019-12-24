Премьера Ингушетии Сурикова и его первого заместителя Илезова наградили за вклад в создание цифрового телевещания

Полномочный представитель генерального директора РТРС в СКФО Александр Стадник выразил благодарность от имени руководителя ведомства Андрея Романченко, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Мы с вами создали сеть, которая устойчиво работает. Правительство республики в этой работе нам очень помогло. Благодаря совместным усилиям удалось успешно перевести Ингушетию на цифровой формат вещания», — отметил Стадник.

Суриков выразил уверенность, что взаимное сотрудничество и впредь будет столь же эффективным и плодотворным.

Отметим, осенью состоялось торжественное открытие нового административного здания Российской телевизионной и радиовещательной сети в Назрани. Переход регионов страны на цифровое вещание проходил постепенно в течение 2019 года в четыре этапа. Ингушетия вошла в четвертую «волну» отключения аналогового телевидения.

Премьер Суриков и директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Ингушетия» Руслан Булгучев перевели рубильник аналогового телевидения в режим «выключено», после чего данное вещание в регионе прекратило свое существование, говорится в релизе.