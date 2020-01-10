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Премьер Суриков представил коллективу Минимущества Ингушетии нового руководителя

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Премьер Ингушетии Константин Суриков представил коллективу министерства имущественных дел и земельных отношений республики, исполняющего обязанности руководителя ведомства Магомеда Гадаборшева, назначенного на эту должность указом Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«Республика у нас небольшая, но, тем не менее, проблем связанных с земельными отношениями у нас хватает, много бесхозного и не зарегистрированного имущества. Работа предстоит непростая, надеюсь, совместно с министром вы сможете навести порядок в этой сфере. Не забывайте, что наша основная задача — повышение качества жизни граждан», — отметил Суриков, пожелав министру успехов на новом посту.

Магомед Гадаборшев более 14 лет проработал в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ингушетии. До назначения руководителем Минимущества возглавлял отдел государственного земельного надзора, контроля (надзора) в сфере деятельности саморегулируемых организаций.

Гадаборшев поблагодарил руководителя Ингушетии и председателя правительства за оказанное доверие.

«Сфера имущественных и земельных отношений является очень значимой и актуальной, поскольку рост экономического потенциала нашего региона отчасти зависит от эффективного использования имущества, находящегося в республиканской собственности. Нам необходимо организовать работу на высоком уровне и качественно решать поставленные задачи», — отметил он, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ранее пост министра имущественных и земельных отношений республики занимал Аюп Галаев.

Гадаборшев Магомед Муссаевич родился, 1975 года рождения, окончил Институт экономики и правоведения Назрани по специальности «Юриспруденция».

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