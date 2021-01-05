Премьер-министром России продлен порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ без подачи заявления

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря прошлого года, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля.

То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента Владимира Путина по итогам проведения социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Ранее правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.