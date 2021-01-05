Господдержка

Премьер-министром России продлен порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ без подачи заявления

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Михаил Мишустин

Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря прошлого года, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля.

То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента Владимира Путина по итогам проведения социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Ранее правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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