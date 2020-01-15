Отставка правительства

Премьер-министр России Медведев сообщил об отставке правительства

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Правительство России подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции страны, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На встрече Президента России Владимира Путина с членами правительства Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному Собранию, где были обозначены «важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год», отмечают СМИ.

По его словам, был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации». Премьер-министр отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Основного Закона, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Президент Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — сказал Путин.

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