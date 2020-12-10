Премьер Ингушетии Владимир Сластенин переболел коронавирусом в тяжелой форме
61-летний глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин перенес заражение коронавирусом в тяжелой форме. По его словам, он страдал от высокой температуры и кашля, и врачи обеспечили ему комплексное лечение в Назрановской горбольнице.
«У меня была высокая температура и кашель, и мне врачи предложили систему лечения медленного вывода из этого кризисного состояния. Это было комплексное лечение, серьезная терапия. Очень хорошая больница, везде порядок», — сказал премьер журналистам.
Сластенин призвал жителей региона носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Как отметили в инфекционном отделении Назрановской городской больницы, Сластенина выписали, но ему необходима еще неделя для восстановления.
Напомним, Владимир Сластенин занял пост главы правительства Ингушетии в январе 2020 года.