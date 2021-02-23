Премьер Ингушетии убежден, что мир и спокойствие в республике станут лучшей памятью о погибших в депортации

«Сегодня исполняется 77 лет со дня страшного преступления — депортации ингушского народа. В этот скорбный для всего народа день выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений», — отметил Сластенин.

Он напомнил, что 23 февраля 1944 года в течение нескольких часов была решена судьба целого народа. В этот день, несправедливо обвиненный ингушский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Тяжелые испытания выпали на долю ингушей, ставших жертвами бесчеловечной акции сталинского режима. Выселению подверглись не только женщины, дети, старики, но и десятки тысяч воинов-ингушей, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая свои жизни ради всеобщей Победы.

«Тринадцать лет ссылки не сломили дух горского народа. Люди не растратили своих нравственных ценностей, не озлобились, сохранили свою самобытную культуру и обычаи. Вернувшись из ссылки, они занялись созиданием с новой энергией и жаждой жизни», — подчеркнул глава регионального правительства.

По его словам, «воспоминания об этой трагедии живут, и будут долго жить в памяти народной. Но жить необходимо с надеждой в добро и справедливость. Именно поэтому сегодня народ Ингушетии уверенно идет по пути развития и стабильности».

«Убежден, что мир и спокойствие на этой земле станут лучшей памятью о тех, кто испытал всю тяжесть и боль изгнания. Искренне желаю многонациональному народу Ингушетии счастья и благополучия, мира и процветания», — отметил Сластенин в своем обращении.