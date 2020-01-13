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Премьер Ингушетии Суриков поздравил журналистов с Днем российской печати

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Константин Суриков

Председатель правительства Ингушетии Константин Суриков поздравил журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати.

«Ваша профессия — одна из самых важных и востребованных в современном мире. На вас лежит ответственная миссия — не только информировать жителей республики о происходящих событиях, но и анализировать, давать объективную оценку, быть рупором общественного мнения на благо республики. К вам прислушиваются, от вас ждут оперативной и достоверной информации», — отметил Суриков.

Он выразил надежду, что журналистов Ингушетии всегда будет отличать принципиальность, четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему.

Глава правительства напомнил, что сегодня печатные издания республики представлены двумя республиканскими газетами «Ингушетия» и «Сердало» («Свет»), шестью муниципальными газетами «Знамя труда», «Вести Малгобека», «Керда ха» («Новое время»), «Голос Назрани», «Наьсархо» («Назрановец»), «Народное слово», двумя журналами «Литературная Ингушетия» и «Села1ад» («Радуга»). Работают в региональных СМИ высокопрофессиональные журналисты, которые своим повседневным трудом отстаивают важнейшее право человека — право на свободу слова.

«Надеюсь, вы и впредь будете создавать благоприятные условия для диалога власти и общества, вести большую разъяснительную и просветительскую работу, помогать находить ответы на самые острые и актуальные вопросы современности, вносить вклад в социально-экономическое развитие Республики Ингушетия, укреплять позитивный имидж региона», — подчеркнул Суриков.

Он пожелал журналистам «новых профессиональных успехов, реализации интересных проектов и ярких творческих работ», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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