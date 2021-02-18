Премьер Ингушетии принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию
Премьер Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Участники совещания рассмотрели вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерную подготовку территорий под возведение жилищного фонда и реструктуризацию кредитов для этих целей.
Также речь шла о пилотных проектах строительства и реконструкции объектов с использованием инфраструктурных облигаций.
В заседании приняли участие первые лица субъектов России, главы федеральных министерств и ведомств, говорится релизе.