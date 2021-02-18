Правительство

Премьер Ингушетии принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию

0

Премьер Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшем в режиме видеоконференции под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Участники совещания рассмотрели вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерную подготовку территорий под возведение жилищного фонда и реструктуризацию кредитов для этих целей.

Также речь шла о пилотных проектах строительства и реконструкции объектов с использованием инфраструктурных облигаций.

В заседании приняли участие первые лица субъектов России, главы федеральных министерств и ведомств, говорится релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Главная задача властей Ингушетии и единороссов — реальные дела на благо жителей, считает Калиматов
В Ингушетии по нацпроекту «Экология» лесникам приобрели кусторезы
В Ингушетии в предгорном сельском поселении Мужичи по программе «Сейсмика» построили детский сад
За кражу автомобиля у врача в колонию строгого режима отправится ранее судимый житель Ингушетии
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны
Календарь праздников на родном языке разработали в Ингушетии
В Общественной палате предложили ввести в России День здорового образа жизни
Махинации с землей обернулись для бывшего замглавы Насыр-Кортского округа Назрани условным сроком
В интересах Ингушетии судами республики вынесены решения на сумму более 2,7 млрд рублей
Ингушских школьников приглашают к участию во всероссийской акции к Международному дню родного языка
В Ингушетии пройдет III Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

Главное

Яндекс.Метрика

 