Премьер Ингушетии принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию

Участники совещания рассмотрели вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерную подготовку территорий под возведение жилищного фонда и реструктуризацию кредитов для этих целей.

Также речь шла о пилотных проектах строительства и реконструкции объектов с использованием инфраструктурных облигаций.

В заседании приняли участие первые лица субъектов России, главы федеральных министерств и ведомств, говорится релизе.