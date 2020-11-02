Коронавирус

Премьер Ингушетии принял участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению Covid-19

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Премьер Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в селекторном совещании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению Covid-19, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Во встрече в режиме видео-конференц-связи под председательством мэра Москвы и руководителя рабочей группы Сергея Собянина приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов страны.

На совещании обсудили вопросы выполнения поручений Президента России Владимира Путина в сфере противодействия Covid-19, а также увеличения объемов тестирования и дооснащения лабораторий современным оборудованием, повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена и оперативного использования дополнительных средств федерального бюджета, выделенных регионам на закупку лекарств для больных, находящихся на амбулаторном лечении.

Собянин призвал регионы последовать примеру столицы. Речь шла, в частности, о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила руководителей регионов обратить внимание на соблюдение масочного режима, особенно в общественном транспорте. Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнула, что оснований переводить школы на дистанционный режим пока нет.

На совещании говорили о мерах по защите пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, создании телемедицинских центров для ведения больных, находящихся на амбулаторном лечении, и подготовке к массовой вакцинации населения от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 2 ноября в Ингушетии проведено 110716 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 7466 впервые установленных диагноза Covid-19 (+62 за сутки).

Всего скончалось 97 человек, выздоровело — 5956.

36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 10 — на ИВЛ. Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 35.

Госпитализировано всего — 414, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 134. 410 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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