Премьер Ингушетии предложил ряд мер по упрощению процедуры выдачи иностранцам пропусков для посещения туробъектов

«К факторам, сдерживающим развитие туризма, можно отнести и необходимость получения иностранными туристами дополнительного разрешения, срок рассмотрения которого составляет более 30 рабочих дней», — сказал руководитель Кабмина в ходе заседания регионального парламента в Магасе.

По его мнению, для решения этой проблемы было бы целесообразно инициировать единый пропуск на территории СКФО для посещения туробъектов, расположенных в пределах пограничных зон

Глава правительства также предлагает максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранцев, приезжающих с туристическими целями, рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день.

«Просил бы депутатов подключиться к проработке путей решения обозначенной проблемы. Туризм является приоритетным направлением развития, реализация запланированных мероприятий позволит диверсифицировать экономику, образовывая отрасли, которые обслуживают индустрию туризма, обеспечив рост занятости, доходов населения и налоговых поступлений», — подчеркнул Сластенин.

По его мнению, увеличение турпотока требует дальнейшего развития туристической инфраструктуры и главным образом всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архми», где инвестором за счет собственных средств введен в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры.

Вместе с тем проект создания упомянутого курорта предусматривал участие средств федерального бюджета. Этот вопрос остается до настоящего времени нерешенным, работа в данном направлении является ключевой задачей правительства в сфере развития туризма.

В 2019 году в рамках развития туристической инфраструктуры в горном Джейрахском районе дополнительно открыт медицинский центр санаторно-курортного направления «Синай», также проведена работа по техническому перевооружению канатной дороги.

Напомним, накануне в Джейрахском районе Ингушетии состоялось открытие новых зон отдыха для российских и иностранных туристов. Они построены в высокогорном селе Бейни в рамках проекта победителя форума «Машук-2019» Адама Евлоева «В гостях у гор», реализованного за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи.

Площадки с беседками для пикников презентовали премьеру республики Владимиру Сластенину, главе Минприроды Ингушетии Магомеду Евлоеву, руководителю администрации Джейрахского района, комитетам по туризму и молодежи.

По данным пресс-службы Минприроды, зоны отдыха включают в себя беседки с национальным орнаментом и цитатами из ингушской литературы, лавки для сидения, приспособление для мусорного мешка и костровую зону. Экоактивистами созданы шесть благоустроенных площадок в различных местах горной местности.

Зоны не только будут удобны для отдыхающих, но и должны минимизировать урон природе и экологии от пикников туристов.

Площадки расположены в живописных местах, где открывается великолепный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края.

На территории заповедника в Ингушетии находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в Единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.