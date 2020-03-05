Прием граждан

Премьер Ингушетии поручил Минстрою рассмотреть возможность выделения жилья женщине с ограниченными возможностями здоровья

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Врио председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин провел очередной прием граждан, в ходе которого жительница сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района Любовь Ваделова рассказала, что после страшного ДТП в 1991 году она стала инвалидом первой группы.

Сейчас женщина находится в сложной жизненной ситуации и очень нуждается в поддержке.

Сластенин поручил руководству Минстроя республики рассмотреть возможность выделения жилья для заявительницы, Минтруда поручил оказать Ваделовой всевозможную материальную помощь, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

К премьеру также обратился отец 12 детей Курейш Барханоев, проживающий в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Он попросил оказать ему помощь в приобретении автобуса, с помощью которого он мог бы прокормить свою семью.

Заявитель пояснил, что всю жизнь работал водителем автобуса, развозил школьников и студентов, но на данный момент он не трудоустроен и, как следствие, не имеет средств на покупку транспорта. Барханоев заметил, что в некоторых ведомствах республики бывают списанные автобусы. Один из них, по его словам, мог бы стать значимой поддержкой для его семьи.

Сластенин поручил руководству Министерства имущества совместно с Минтруда республики рассмотреть возможность приобретения для многодетной семьи автобуса, а также поручил оказать Барханоевым материальную помощь.

Администрации Назрани врио председателя правительства поручено оказать помощь жителю города Юнусу Муцольгову, у которого сгорел дом.

На приеме другой житель Назрани, Адам Бекботов, сообщил премьеру, что 5 лет назад на проспекте Базоркина был снесен двухэтажный аварийный дом, где он проживал, но новый еще не построен. Он рассказал о том, что ответственными структурами оплата за аренду жилья в 2018-2019 годах произведена не полностью. Просьба заявителя состояла в том, чтобы вопрос с переселением и полной оплатой аренды был разрешен как можно скорее.

Внимательно изучив проблему, Сластенин дал поручение Минобразования Ингушетии по возможности включить заявителя в сводный список на выделение жилья как сироте, а администрации Назрани — решить вопрос оплаты аренды жилья за 2019 год.

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