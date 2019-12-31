Поздравление

Премьер Ингушетии Константин Суриков поздравил жителей республики с наступающим Новым годом

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Константин Суриков

Председатель правительства Ингушетии Константин Суриков поздравил жителей республики с наступающим Новым годом, отметив, что в уходящем году «были и радостные, и печальные мгновения, из которых состоит жизнь каждого человека».

«Мы встречаем Новый 2020 год с верой в доброе и с надеждой на новые свершения. Несомненно, он откроет много новых возможностей для дальнейшего развития, позволит закрепить результаты и преумножить достигнутое. Нам предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность и преданность делу, которые послужат залогом того, что все задуманное — сбудется», — отметил премьер.

По его словам, атмосфера новогодних праздников для каждого связана с возможностью выразить самые добрые чувства своим родным, близким и друзьям. Новый год — праздник, который приходит в каждый дом.

«Пусть ваши трудолюбие и любовь к Родине станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты. Я искренне поздравляю всех вас, уважаемые жители Ингушетии! Пусть осуществятся все ваши добрые замыслы, пусть вас радуют ваши дети и внуки», — подчеркнул Суриков.

Он пожелал всем крепкого здоровья, оптимизма и удачи, чтобы Новый год был успешным и счастливым.

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