Представительница Ингушетии Лидия Кузьгова стала дипломантом Всероссийского поэтического видеоконкурса «Читаем Есенина»

Лидия Кузьгова вошла в число финалистов в номинации «Исполнители в возрасте от 14 до 35 лет».

Как отметила заместитель директора РДНТ Марем Котиева, работники культурно-досуговых учреждений республики провели большую работу, готовя чтецов всех возрастов для участия в этом культурно-просветительном проекте, который прошел в рамках Есенинской недели.

«Нами было просмотрено огромное количество видеозаписей со стихами Есенина и пять из них мы отправили на конкурс. Нам очень радостно, что наша конкурсантка вошла в число финалистов и стала дипломантом», — сказала Котиева.

Напомним, видеоконкурс чтецов-любителей «Читаем Есенина» проводился Рязанским региональным информационно-аналитическим центром культуры и туризма при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области с 15 июля по 31 августа в рамках Всероссийской есенинской недели. Конкурс приурочен к 125-летию поэта. В нём приняли участие более 6 тысяч чтецов из 44 регионов России.