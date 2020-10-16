Конкурс

Представительница Ингушетии Лидия Кузьгова стала дипломантом Всероссийского поэтического видеоконкурса «Читаем Есенина»

0

Воспитанница литературного кружка Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района Лидия Кузьгова стала дипломантом Всероссийского поэтического видеоконкурса «Читаем Есенина», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Лидия Кузьгова вошла в число финалистов в номинации «Исполнители в возрасте от 14 до 35 лет».

Как отметила заместитель директора РДНТ Марем Котиева, работники культурно-досуговых учреждений республики провели большую работу, готовя чтецов всех возрастов для участия в этом культурно-просветительном проекте, который прошел в рамках Есенинской недели.

«Нами было просмотрено огромное количество видеозаписей со стихами Есенина и пять из них мы отправили на конкурс. Нам очень радостно, что наша конкурсантка вошла в число финалистов и стала дипломантом», — сказала Котиева.

Напомним, видеоконкурс чтецов-любителей «Читаем Есенина» проводился Рязанским региональным информационно-аналитическим центром культуры и туризма при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области с 15 июля по 31 августа в рамках Всероссийской есенинской недели. Конкурс приурочен к 125-летию поэта. В нём приняли участие более 6 тысяч чтецов из 44 регионов России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Эксперты Общероссийского народного фронта указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями
В Малгобекском районе прошло мероприятие к 115-летию со дня рождения Асият Тутаевой
Ингушские дзюдоисты выступят в Венгрии на международном турнире в составе сборной России
Ингушские юнармейцы совершили первый прыжок с парашютом с вышки
Для спортивного клуба «Сурхо» приобрели новый инвентарь
Водитель головного предприятия «Ингушавтотранс» показал лучший результат в конкурсе на знание ПДД
В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон
Лучшим работникам Минтруда Ингушетии вручили юбилейные медали
Дорожники обеспечат четырехполосное движение через реку Сунжа на федеральной трассе в Ингушетии
На нескольких улицах Малгобека заменили уличное освещение
В Ингушетии проведено более 95 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию

Главное

Яндекс.Метрика

 