Представители туристической отрасли Курской и Белгородской областей обсудили с коллегами из Ингушетии пути сотрудничества

Ранее в Комитет обратилась команда проекта «Мосты дружбы» с предложением совместной реализации проекта. Перспектива проекта заключалась в приглашении в республику участников туротрасли областей для знакомства с туристическим потенциалом живописной Ингушетии, а значит, расширения узнаваемости туристического бренда принимающей стороны и формирования новых экскурсионных программ для туристов, которые уже заинтересованы в поездках в Ингушетию.

«Отзывы услышаны, взаимодействие налажено, идем на результат», — прокомментировал результаты встречи Беслан Мизиев.