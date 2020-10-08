Представители туристической отрасли Курской и Белгородской областей обсудили с коллегами из Ингушетии пути сотрудничества
В Ингушетии состоялась встреча представителей туристической отрасли Курской и Белгородской областей с председателем Комитета по туризму республики Бесланом Мизиевым, специалистами республиканского отраслевого ведомства, а также представителями турбизнеса региона.
Ранее в Комитет обратилась команда проекта «Мосты дружбы» с предложением совместной реализации проекта. Перспектива проекта заключалась в приглашении в республику участников туротрасли областей для знакомства с туристическим потенциалом живописной Ингушетии, а значит, расширения узнаваемости туристического бренда принимающей стороны и формирования новых экскурсионных программ для туристов, которые уже заинтересованы в поездках в Ингушетию.
«Отзывы услышаны, взаимодействие налажено, идем на результат», — прокомментировал результаты встречи Беслан Мизиев.