Представители спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 14 медалей на юношеском первенстве Ингушетии

В отборе на первенство СКФО участвовали борцы-классики в возрасте до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Традиционно в лидерах среди ингушских борцов — представители спортивного клуба «Ади-Ахмад», которые по итогам соревнований завоевали 14 медалей, из которых шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых.

Лучшими в своей весовой категории стали Мурад Яндиев (42 кг), Ислам Баркинхоев (45 кг), Мехди Дзейтов (51 кг), Джабраил Евлоев (65 кг), Магомед Ахильгов (71 кг) и Ансар Хамхоев (80 кг).

«Серебро» у Магомеда Сейнароева (48 кг), Аслана Евлоева (71 кг), Имрана Вышегурова (60 кг).

Бронзовыми призерами стали Рашид Сейнароев (42 кг), Ислам Белхароев (48 кг), Мурад Калиматов (51 кг), Магомед Харсиев (71 кг), Магомед Пугоев (55 кг).

В общекомандном зачете первыми стали спортсмены спортклуба «Ади Ахмад», вторыми стали борцы из Нестеровской и третье место у спортсменов из сельского поселения Сурхахи Назрановского района.

«Было приятно наблюдать за борьбой молодых перспективных спортсменов, многие из которых достойно отборолись и стали обладателями путевки на первенство СКФО. Хотелось бы отметить хорошую организацию соревнований и поблагодарить за это старшего тренера спортклуба «Ади Ахмад» Ису Оздоева и тренера Зелимхана Евлоева», — отметил президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.

Как сообщается, на соревнованиях присутствовал бронзовый призер Олимпийских игр Адам Барахоев и вице-президент федерации спортивной борьбы республики Магомед Евлоев.