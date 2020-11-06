Представители Рязанской области посетили Ингушетию для налаживания сотрудничества в сфере туризма

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Представители Рязанской области посетили Ингушетию для налаживания межрегионального сотрудничества в сфере туризма в рамках реализации проекта «Межконфессиональные и межкультурные молодежные обмены «Мосты дружбы».

В состав делегации вошли представители Министерства культуры и туризма и туристических компаний Рязанской области. Проект реализуется за счет грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи и при организационной и информационной поддержке Комитета по туризму Ингушетии совместно с курортом «Армхи».

В программу визита включено множество мастер-классов, знакомство с туристическим потенциалом Ингушетии, национальной культурой, бытом и кухней.

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