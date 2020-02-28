Представители «Россети Северный Кавказ» приняли участие в работе всероссийского совещания Ростехнадзора в Пятигорске

В работе совещания принимают участие заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, а также главные инженеры всех дочерних структур «Россетей».

Об итогах выполнения мероприятий по проверке Ростехнадзором, а также актуальных вопросах при эксплуатации электросетевого комплекса СКФО рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северный Кавказ» Борис Мисиров.

В своем выступлении главный инженер макрорегиональной электроэнергетики выразил признательность федеральному надзорному органу за проведенные проверочные мероприятия, поскольку, как подчеркнул Борис Мисиров, они помогают вовремя реагировать на возникающие проблемные эпизоды в работе и своевременно устранять недочеты.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».