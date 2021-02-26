Представители политических партий в Ингушетии приняли участие в обучающем мероприятии ЦИК

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Представители политических партий в Ингушетии приняли участие в обучающем мероприятии, организованном ЦИК России в режиме видеоконференции.

«Говорили об открытии личных кабинетов политических партий на Едином портале государственных и муниципальных услуг и их использовании. Рассматривался вопрос сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы ЕПГУ», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Избиркома.

В своих выступлениях перед представителями политических партий председатель ЦИК России Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и другие участники мероприятия подробно изложили вопросы открытия личных кабинетов партий и сбор подписей с использованием ЕПГУ.

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