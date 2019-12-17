Представители ОНФ в Ингушетии приглашают всех желающих на просмотр и обсуждение пресс-конференции Путина

Активисты движения, журналисты, неравнодушные граждане и лидеры общественного мнения будут смотреть ее в библиотеках субъектов страны.

В Ингушетии совместный просмотр и обсуждение пресс-конференции Путина состоится в национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева по адресу город Сунжа, улица Луначарского, 106.

Начало мероприятия в 12 часов дня. К участию в дискуссионной площадке приглашаются все желающие.

Отметим, что уже почти 2 тысячи российских и иностранных журналистов аккредитованы на традиционную ежегодную большую пресс-конференцию Президента России. Среди них и представители СМИ республики, в том числе — газеты «Ингушетия».