Представители ОНФ в Ингушетии приглашают всех желающих на просмотр и обсуждение пресс-конференции Путина
19 декабря в 12:00 мск во всех регионах Общероссийский народный фронт организует совместный просмотр и обсуждение ежегодной большой пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.
Активисты движения, журналисты, неравнодушные граждане и лидеры общественного мнения будут смотреть ее в библиотеках субъектов страны.
В Ингушетии совместный просмотр и обсуждение пресс-конференции Путина состоится в национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева по адресу город Сунжа, улица Луначарского, 106.
Начало мероприятия в 12 часов дня. К участию в дискуссионной площадке приглашаются все желающие.
Отметим, что уже почти 2 тысячи российских и иностранных журналистов аккредитованы на традиционную ежегодную большую пресс-конференцию Президента России. Среди них и представители СМИ республики, в том числе — газеты «Ингушетия».