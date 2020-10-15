Представители московского семейного клуба любителей древней культуры посетили музей изобразительных искусств Ингушетии

Возглавила делегацию заведующая отделом научно-просветительной работы Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, руководитель клуба Ольга Никифорова.

Для гостей провели обзорную экскурсию по залам и выставкам музея. Коллеги поделились опытом работы.

По словам Никифоровой, семейный клуб любителей древнерусской культуры работает в Музее Рублева с 2002 года. Здесь проводятся лекции и занятия в лекционном и экспозиционных залах музея, концерты, литературно-музыкальные вечера с последующим чаепитием и беседами в неофициальной обстановке, а также поездки в древние города и монастыри России и зарубежья.