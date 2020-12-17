Представители министерств и ведомств Ингушетии прошли обучение в ЦУР

Как сообщил газете «Ингушетия» в пресс-службе ЦУР, в рамках обучения была проведена работа по оптимизации доставки жалобы от жителей республики до исполнителей в органах власти. Для каждой категории проблем был определен свой срок решения и путь от момента поступления жалобы до момента уведомления о ее решении. Так, сроки их решения теперь сократились на 20%.

«По каждому отраслевому блоку была проведена работа по выявлению истинных первопричин возникновения проблем и недопущению повторных возникновений. Это позволит эффективнее и быстрее решать возникающие вопросы», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что модель ЦУР заключена в четырех этапах: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем — информируем».

Первый этап предполагает создание тепловой карты проблем, выявление точек напряженности и отображение динамики.

Второй — оперативное доведение проблемы до конкретного исполнителя, присвоение сроков выполнения задачи и контроль качества решения.

Третий — предотвращение возникновения подобных проблем в будущем.

Четвертый этап направлен на информирование населения о работе власти и направлениях развития, социологических исследованиях и доступных сервисах.

Напомним, 13 ноября уходящего года в Магасе состоялось открытие центра управления регионом. Основной задачей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения через традиционные каналы, социальные сети. Также через внедряемые сегодня на территории России платформы обратной связи.

Как рассказал газете «Ингушетия» руководитель регионального ЦУР Магомед Мальсагов, площадка создана для того, чтобы сформировать картину проблем по каждой отрасли и территории, что приведет к повышению эффективности органов власти в решении своих задач.