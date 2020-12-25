Представители мэрии Назрани вручили новогодние подарки больным детям

Гости пожелали малолетним пациентам скорейшего выздоровления, а родителям — сил и терпения. Визитеры признались, что самым главным для них было видеть радость и удивление на лицах детей.

Администрация города, отметила её пресс-служба, каждый год проводит такую акцию, которая стала своего рода «доброй традицией».