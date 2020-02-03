Борьба

Представители клуба «Чингиз» завоевали две награды юношеского первенства России по вольной борьбе спорта слепых во Владимире

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«Серебро» и «бронзу» привезли из Владимира представители спортивного клуба «Чингиз», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

«На прошедшем во Владимире первенстве России по спорту глухих в дисциплине «вольная борьба» представители СК «Чингиз»
завоевали две медали», — сказал представитель пресс-службы.

По информации собеседника нашей газеты, Рамазан Абдузубиев стал серебряным призером соревнований в категории до 92 кг, Саид-Мухаммад
Таипов поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 71 кг.

Первенство России по спорту глухих в дисциплине «вольная борьба» среди юношей завершилось во Владимире накануне. Оно прошло вслед за первенством России по греко-римской борьбе.

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