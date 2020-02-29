Представители клуба «Чингиз» завоевали 5 медалей на первенстве СКФО по вольной борьбе
3 «золота», одно «серебро» и 1 «бронзу» завоевали представители клуба «Чингиз» на первенстве СКФО по вольной борьбе в дагестанском Хасавюрте.
Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.
«Победителями турнира стали Ахмед Галаев (41 кг), Исмаил Ханиев (44 кг) и Ислам Газиков (57 кг)», — сказал он.
«Абдуссалам Илиев завоевал серебряную награду в категории до 38 кг, а Акрамат Шакриев удостоился «бронзы» в весе до 48 кг», — добавил Барахоев.
Отметим, что в рамках первенства СКФО по вольной борьбе среди младших юношей, которое стартовало в Дагестане накануне, лидерство в своих весовых категориях оспаривали представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.