Представители клуба «Чингиз» завоевали 5 медалей на первенстве СКФО по вольной борьбе

Об этом «Ингушетии» сообщил руководитель клуба Джабраил Барахоев.

«Победителями турнира стали Ахмед Галаев (41 кг), Исмаил Ханиев (44 кг) и Ислам Газиков (57 кг)», — сказал он.

«Абдуссалам Илиев завоевал серебряную награду в категории до 38 кг, а Акрамат Шакриев удостоился «бронзы» в весе до 48 кг», — добавил Барахоев.

Отметим, что в рамках первенства СКФО по вольной борьбе среди младших юношей, которое стартовало в Дагестане накануне, лидерство в своих весовых категориях оспаривали представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.