Представители клуба «Чингиз» выступят на первенстве СКФО по вольной борьбе
Более 20 медалей различного достоинства завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на республиканских соревнованиях по вольной борьбе, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.
«11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград в копилке клуба на республиканских соревнованиях по вольной борьбе», — сказал он.
По информации Барахоева, теперь спортсмены представят республику на первенстве СКФО по вольной борьбе, которое будет проходить в дагестанском Хасавюрте с 28 февраля по 1 марта.
Местом проведения состязаний, в которых примут участие представители всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, станет спортивный комплекс имени Гамида Гамидова.