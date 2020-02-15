Вольная борьба

Представители клуба «Чингиз» выступят на первенстве СКФО по вольной борьбе

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Более 20 медалей различного достоинства завоевали представители спортивного клуба «Чингиз» на республиканских соревнованиях по вольной борьбе, сообщил «Ингушетии» руководитель клуба Джабраил Барахоев.

«11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград в копилке клуба на республиканских соревнованиях по вольной борьбе», — сказал он.

По информации Барахоева, теперь спортсмены представят республику на первенстве СКФО по вольной борьбе, которое будет проходить в дагестанском Хасавюрте с 28 февраля по 1 марта.

Местом проведения состязаний, в которых примут участие представители всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, станет спортивный комплекс имени Гамида Гамидова.

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