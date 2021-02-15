Представители клуба «Чингиз» стали победителями турнира по вольной борьбе в Ставрополе

По его информации, юные борцы успешно выступили на открытом городском турнире по вольной борьбе среди юношей.

«Наши ребята успешно выступили в Ставрополе и завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград», — сказал Джабраил Барахоев.

Победителями турнира стали Мухаммад Добриев (29 кг), Алихан Полонкоев (30 кг), Мухаммад Сакалов (35 кг), Рахман Чаниев (42 кг), Сайфулах Плиев (46 кг) и Ислам Дахкильгов (48 кг).

«Серебро» завоевали Хамзат Аушев (26 кг), Ислам Нальгиев (29 кг) и Адам Гаракоев (32 кг).

Бронзовых наград удостоились Умар Богатырёв (28 кг), Ибрагим Богатырёв (30 кг), Иман Матиев (33 кг), Мухаммад Бузуртанов (36 кг), Абубакар Плиев (38 кг), Мухаммад Амин Арапиев (48 кг) и Магомед Султыгов (57 кг).

Отметим, что открытый городской турнир по вольной борьбе среди юношей проходил в Ставрополе в минувшие выходные. Для участия в нем съехались более 400 спортсменов из различных регионов СКФО, а также Адыгеи, Калмыкии, Абхазии и Южной Осетии.